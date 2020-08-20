У Гостиного двора устроили акцию в поддержку Навального

У Гостиного двора устроили акцию в поддержку Навального
Навальный находится в коме. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Петербуржцы желают оппозиционному блогеру выздоровления после таинственного отравления.

В самом центре Санкт-Петербурга, у Гостиного двора, собрались несколько активистов. Они решили поддержать оппозиционного блогера Алексея Навального, о чьей госпитализации стало известно сегодня, 20 августа, утром. На одном из фото, которым поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург», мужчина стоит с плакатом с надписью: «Леша, живи!». На снимках также запечатлены сотрудники правоохранительных органов, но не уточняется, стали ли кого-нибудь задерживать за несанкционированную акцию.

На акции собрались люди, желающие Навальному выздоровления. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Напоминаем, что Навальный летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Самолет пришлось экстренно посадить, а блогера – госпитализировать. Он впал в кому и подключен на данный момент к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меркель требует объяснить, как отравился Навальный.

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