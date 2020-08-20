Меркель требует объяснить, как отравился Навальный

Канцлер Германии пожелала оппозиционеру выздоровления и потребовала пояснить случившееся.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала на новости об отравлении оппозионного блогера Алексея Навального. Она заявила, что ситуация непонятная и должна быть пояснена как можно скорей. Своим мнением политик поделилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон, пишет ТАСС.

Меркель подчеркнула, что будет настаивать на разъяснениях, а также пожелала Навальному скорейшего выздоровления. На данный момент блогер находится в коме.

Напоминаем, что самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил: Кремль осведомлен о тяжелом состоянии Алексея Навального.