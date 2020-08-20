Песков: Кремль осведомлен о тяжелом состоянии Алексея Навального

"Я думаю, что врачи прекрасно работают по лечению пациента, делают все возможное, все необходимое", - сказал Песков корреспонденту "Коммерсант FM". Фото: kremlin.ru

"Я думаю, что врачи прекрасно работают по лечению пациента, делают все возможное, все необходимое", - сказал Песков корреспонденту "Коммерсант FM". Фото: kremlin.ru

Политик и оппозиционер Алексей Навальный, предположительно, отравился. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омск.

Пресс-секретарь президента Дмтирий Песков отметил, что Кремлю известно о случившемся с Навальным и его тяжелом состоянии. Путину не делают специальных докладов по этой теме, так как исчерпывающую информацию можно получить из мониторинга СМИ по этому вопросу. Тем не менее, подчеркнул Песков, в Кремле обеспокоены этим происшествием, желают Алексею скорейшего выздоровления и внимательно следят за развитием ситуации. В случае необходимости, добавил пресс-секретарь Владимира Владимировича, Навальному готовы оказать содействие в транспортировке в зарубежную клинику.

Отметим, что в четверг, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву — рейсу пришлось сделать срочную остановку в Омске.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль, по словам Пескова, не одобряет внешние вмешательства в политическую ситуацию, сложившую в Белоруссии.