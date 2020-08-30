Стали известно доходы Матильды Шнуровой после развода с музыкантом

Раскрыты доходы бывшей жены солиста группы Ленинград» Сергея Шнурова Матильды. Их подсчитала «Комсомольская правда».

Так, по данным издания, в 2019 году компания «Новая русская кухня» принесла ей 34 млн рублей прибыли, выручка составила 166 млн рублей. Отметим, компанией Шнурова владеет единолично. Большую часть прибыли предпринимательнице принес ресторан «КоКоКо».

Кроме того, Матильда Шнурова продала свою балетную школу «Айседора», а деньги от продажи вложила в развитие ресторанного бизнеса и сервиса по доставке продуктов. Это помогло ей пережить пандемию коронавируса. По данным «КП», Матильда продала балетную школу своей подруге — петербургской балерине Марии Бархатовой. Сумма сделки не раскрывается.

Напомним, Сергей и Матильда Шнуровы были женаты с 2010 по 2018 год. Через несколько месяцев после развода музыкант женился на Ольге Абрамовой.