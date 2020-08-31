Мертвого парня нашли в тоннеле метро между станциями «Дунайская» и «Шушары»

В правоохранительных органах сообщили, что причиной приостановки движения по участку фиолетовой линии метро стало обнаружение тела молодого человека.

Как сообщили в петербургском главке МВД, тело было найдено в перегоне между станциями «Дунайская» и «Шушары».

По данным 78.ru, его тело было обнаружено машинистом около 8:20 утра. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В вагоне поезда правоохранители нашли рюкзак погибшего, внутри которого был паспорт на имя 22-летнего парня. На записях с камер видеонаблюдения видно, что молодой человек зашел на станцию «Шушары» накануне.

Из-за этого с 9:25 утра понедельника, 31 августа, были закрыты станции указанные станции подземки, а также станция «Проспект Славы». Поезда ездили только от станции метро «Международная» до конечной станции «Комендантский проспект».

Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, движение по фиолетовой линии метро было полностью восстановлено в 10:33.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станции метро от «Шушар» до «Проспекта Славы» закрыли из-за сбоя.