На Ленинградской АЭС запущен ядерный реактор нового энергоблока

На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в Сосновом Бору успешно запустили ядерный реактор нового энергоблока №2.

Об этом сообщает концерн «Росэнергоатом». В понедельник, 31 августа, стало известно, что реакторную установку впервые вывели на минимально-контролируемый уровень мощности. Как пояснили в концерне, это говорит о фиксации устойчивой нейтронной мощности аппаратурой контроля нейтронного потока. А в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

Дальнейшие исследования должны подтвердить надежность ядерной безопасности реакторной установки и всей системы ядерно-физического контроля.

Затем специалисты начнут повышать мощность реакторной установки, а этой осенью энергоблок хотят подключить к сети, чтобы выдать в нее первые киловатт-часы. Энергоблок №2 начнут эксплуатировать в начале 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новый энергоблок на Ленинградской АЭС начали загрузку топлива.