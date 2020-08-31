УФАС выявила картель на рынке благоустройства в Петербурге на сумму 230 миллионов

Комиссия УФАС проверила заявление прокуратуры Центрального района и выявила факт нарушения закона о конкуренции.

Речь идет о двух компаниях — ООО «ПСФ-корт» и ООО «Зеленстрой». Организации участвовали в период с 2017 по 2019 год вместе в пяти аукционах и двух конкурсах на проведение работ по благоустройству в нескольких районах Северной столицы. Начальная максимальная цена всех перечисленных контрактов оценена в 230 миллионов рублей.

Выяснилось, что компании имели договоренность. Более того, установлено, что участие в торгах «ПСФ-корт» и «Зеленстрой» принимали задействуя один ip-адрес. Максимальное снижение цены на торгах с этими компаниями составляло всего 1,5% от НМЦЦ. Также, установлено, что несколько сотрудников работали в этих двух организациях одновременно, а заявки на участие в аукционах делал один и тот же человек на одном устройстве для разных организаций.

По факту нарушения УФАС Петербурга в течение года намерено взыскать с компаний административные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, выявлены и другие признаки преступлений. Уже в рамках уголовной статьи. Речь идет о части 1 статьи 178. Об этом в ближайшее время будут уведомлены в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на торгах по благоустройству в Петербурге выявили картель.