Четыре рейса вылетят из Пулково с опозданием

Четыре рейса вылетят из Пулково с опозданием
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту Пулково задерживают сразу несколько рейсов.

Об этом во вторник, 1 сентября, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Так, с опозданием почти в пять часов вылетит борт до Москвы. Изначально его вылет был запланирован на 05:20, но был перенесен на 10:00.

Дневной рейс до столицы также будет задержан почти на три часа.

В Калининград пассажиры, планировавшие покинуть Петербург в 07:00, отправятся позже на 1 час и 45 минут.

Вовремя на борту не окажутся и пассажиры самолета до Новосибирска. Вместо 22:15 в небо он поднимется только в 23:55.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что турецкий курорт Анталья, один из немногих сейчас, открытый для русских туристов, вошел в десятку самых популярных направлений Пулково. При этом лидирующим направлением из петербургского аэропорта стала Москва. В тройку вошли также Симферополь и Сочи.

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