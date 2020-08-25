Анталья стала топовым августовским направлением аэропорта Пулково

Анталья стала топовым августовским направлением аэропорта Пулково
В 2020 году Пулково стал победителем ежегодной национальной премии «Воздушные Ворота России» как лучший аэропорт страны по итогам голосования пассажиров и авиакомпаний. Фото: пресс-служба ВВСС

Популярный турецкий курорт Анталья, один из немногих сейчас, открытый для русских туристов, вошел в десятку самый популярных направлений петербургского аэропорта Пулково.

Анталья спустя лишь две недели после возобновления авиасообщения с Турцией заняла девятую позицию в списке из десяти городов. Лидирующим направлением в Пулково традиционно остается Москва, сообщают в пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» («ВВСС»). Следом идут Симферополь, Сочи, Калининград, Анапа, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Последним в списке самых популярных направлений стал Архангельск.

Отметим, что попасть на солнечный турецкий курорт можно самолетами авиакомпании «Россия», Turkish Airlines, «Северный Ветер», «Икар», «Уральские авиалинии», AZUR air и iFly.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково уже два дня подряд нет отмененных рейсов.

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