Писатель Владислав Крапивин умер после двух госпитализаций за месяц

Стало известно о смерти уральского писателя Владислава Крапивина. Он попал с подозрением на инсульт и коронавирус в больницу в середине июля.

Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранение региона. Уточняется, что Крапивин умер 1 сентября. Он находился в реанимации Свердловской областной больницы.

В середине июля стало известно, что литератор госпитализирован с подозрением на инсульт и коронавирус. Все эти версии были исключены после анализов. В августе его выписали из больницы, но двигаться самостоятельно он не мог, а вскоре его вновь госпитализировали.

Владислав Крапивин – детский писатель, он получил премию Ленинского комсомола и премию президента Российской Федерации. За свою жизнь он написал десятки рассказов, повестей и романов. Ему был 81 год. 82-й день рождения он должен был отметить 14 октября.