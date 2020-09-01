Писатель Владислав Крапивин умер после двух госпитализаций за месяц 

Писатель Владислав Крапивин умер после двух госпитализаций за месяц 
Писатель Владислав Крапивин. Фото: Википедия

Стало известно о смерти уральского писателя Владислава Крапивина. Он попал с подозрением на инсульт и коронавирус в больницу в середине июля.

Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранение региона. Уточняется, что Крапивин умер 1 сентября. Он находился в реанимации Свердловской областной больницы.

В середине июля стало известно, что литератор госпитализирован с подозрением на инсульт и коронавирус. Все эти версии были исключены после анализов. В августе его выписали из больницы, но двигаться самостоятельно он не мог, а вскоре его вновь госпитализировали.

Владислав Крапивин – детский писатель, он получил премию Ленинского комсомола и премию президента Российской Федерации. За свою жизнь он написал десятки рассказов, повестей и романов. Ему был 81 год. 82-й день рождения он должен был отметить 14 октября.

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