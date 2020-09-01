Население России рекордно сократится в 2020 году

По итогам 2020 года общая численность населения России, согласно прогнозу, сократится на 158 тыс. человек, что является максимумом за последние 14 лет.

Об этом свидетельствуют данные из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Как сообщает РБК, эксперты ждут выход на положительные темпы общего прироста населения только в 2022 году. Последний максимум по сокращению населения был зафиксирован в 2006 году, когда население сократилось на почти 374 тыс. человек.

Также стало известно, что уровень бедности в России в этом году поднимется до 13,3% населения. По итогам 2019 года этот показатель составлял 12,3%. Как следует из проекта, в дальнейшем прогнозируется снижение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что население России в 2020 году выросло на 2 миллиона человек.