Население России в 2020 году выросло на 2 миллиона человек

В ООН представили обновленные статистические данные по общему количеству жителей России за 2020 год.

Данные ООН еще в 2019 году серьезно разнились со статистикой по населению, опубликованной Росстатом. Тогда всемирная организация заявляла, что в РФ проживает 143,9 миллиона человек, когда в в самой стране насчитывали 146,8 миллионов человек.

В 2020 году в ООН произвели пересчет и сообщили о том, что население России составляет 145,9 миллионов. Такой показатель гораздо больше совпадает со статистикой отечественных специалистов за текущий год по состоянию на 1 июня — 146,6 миллиона.

Ситуацию с резким ростом населения, который зафиксировали в ООН прокомментировала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. По мнению эксперта, подобные изменения могут говорить лишь о том, что в организации признали жителей Крыма россиянами. Ведь добавленные два миллиона как раз совпадают с количеством людей, проживающих в настоящее время на полуострове. Об этом сообщают РИА-новости.

Стоит отметить, что данные международной и российской организации все равно отличаются. Однако это может быть списано на обычную погрешность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ООН оценила риски наступления продовольственного кризиса.