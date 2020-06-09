ООН оценила риски наступления продовольственного кризиса

ООН оценила риски наступления продовольственного кризиса
Фото: pixabay

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что миру грозит крупнейший за последние полвека продовольственный кризис.

Как сообщает The Guardian, генсек ООН призвал правительства всех государств принять меры, которые помогут предотвратить страшные последствия пандемии коронавируса, а также обеспечить продовольственную безопасность. По словам Гуттереша, есть вероятность, что уже в ближайшее время малообеспеченная часть населения не сможет позволить себе покупку основных продуктов питания.

Он отметил, что грозящая миру глобальная нехватка продовольствия может затронуть сотни миллионов детей и взрослых. По подсчетам главы ООН, в категорию «крайне бедные» могут попасть около 50 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путину предоставят анализ антикризисного плана.

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