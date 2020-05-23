Путину предоставят анализ антикризисного плана

Президенту России Владимиру Путина расскажут об оценке антикризисного плана, который готовит кабмин. Анализ представят большая четверка деловых объединений, Агентство стратегических инициатив и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По словам представителей Титова, оценка будет представлена президенту в рамках ежегодного доклада уполномоченного. Позже ее сопоставят с планом восстановления экономики, над которым трудится правительство страны.

Как сообщили РИА Новости, по мнению самого омбудсмена, сложившаяся ситуация требует от бизнеса единой позиции, на которой необходимо настаивать перед властью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин надеется никогда не попасть в больницу с коронавирусом. Президент отметил, что его коллеги, которые были госпитализированы, очень довольны отношением со стороны врачей.