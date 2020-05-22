Путин надеется никогда не попасть в больницу с коронавирусом

Он поблагодарил врачей, которые лечат зараженных пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время беседы с главным врачом московской городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко. Политик признался, что не хотел бы угодить в медицинское учреждение с коронавирусом. Он также отметил, что его коллеги, которые были госпитализированы, очень довольны отношением со стороны врачей. Путин поблагодарил медиков за их труд.

Известно, что клиническая больница всячески помогает других учреждениям –специалисты всегда готовы поделиться опытом с коллегами из других клиник, пишут РИА Новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы снова не хотят сидеть дома. В Санкт-Петербурге в эту пятницу индекс самоизоляции опускался до 1,5 баллов. Это – крайне плохой показатель, учитывая, что граждан просят по возможности оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.