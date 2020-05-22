Петербуржцы снова не хотят сидеть дома

Петербуржцы снова не хотят сидеть дома
Петербуржцы не хотят сидеть дома. Фото: Скриншот Яндекса

Граждане плохо соблюдают режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщил сервис «Яндекса». В Санкт-Петербурге в эту пятницу индекс самоизоляции опускался до 1,5 баллов. Это – крайне плохой показатель, учитывая, что граждан просят по возможности оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Уже вечером индекс поднялся до 3,1 баллов, а раньше бы, до введения ограничений, он бы составил 2,5 балла. Тем не менее, петербуржцы плохо соблюдают меры предосторожности.

В других городах Северо-Запада все обстоит куда лучше. Отличились жители Петрозаводска, Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода и Пскова.

Напоминаем, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали почти 400 новых случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росздравнадзор рассказал о тестах на антитела. В ведомстве заверили, что по ним нельзя делать серьезных выводов.

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Петербуржцы снова не хотят сидеть дома