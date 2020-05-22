Росздравнадзор рассказал о тестах на антитела

Антитела еще ни о чем не говорят наверняка. Фото: Pixabay

Антитела еще ни о чем не говорят наверняка. Фото: Pixabay

В ведомстве заверили, что по ним нельзя делать серьезных выводов.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщается на сайте Росздравнадзора. Эксперты уверяют, что положительные результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве подтверждения заболевания коронавирусом.

«В случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19»,

— заверили в Росздравнадзоре.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 326 тысяч зараженных, выздороветь смогли почти 100 тысяч человек, летальных исходов – 3,2 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавирус.