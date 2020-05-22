Росздравнадзор рассказал о тестах на антитела

Росздравнадзор рассказал о тестах на антитела
Антитела еще ни о чем не говорят наверняка. Фото: Pixabay

В ведомстве заверили, что по ним нельзя делать серьезных выводов.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщается на сайте Росздравнадзора. Эксперты уверяют, что положительные результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве подтверждения заболевания коронавирусом.

«В случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19»,

— заверили в Росздравнадзоре.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 326 тысяч зараженных, выздороветь смогли почти 100 тысяч человек, летальных исходов – 3,2 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антитела коронавирус Росздравнадзор тест
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Варламов раскритиковал Гатчину
В Сети обсуждают видео, на котором пожарные стригут траву маникюрными ножницами
Страны БРИКС хотят отказаться от доллара
В Британии число жертв коронавируса достигло 36 393 человек
Путин надеется никогда не попасть в больницу с коронавирусом
В Петербурге мать пятерых детей забили до смерти сковородкой
Петербуржцы снова не хотят сидеть дома
Ford вылетел на рельсы и спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Стачек