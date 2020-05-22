В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавирус

Экспертов пугает ситуация в Южной Америке.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он рассказал, что Южная Америка является новым эпицентром пандемии коронавируса. Количество зараженных стремительно увеличивается с каждым днем. Хуже всего дела обстоят в Бразилии, отметил Райан. Сейчас в стране около 300 тысяч заболевших – большинство из них проживают Сан Пауло.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 326 тысяч зараженных, выздороветь смогли почти 100 тысяч человек, летальных исходов – 3,2 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции число заразившихся коронавирусом выросло до 2873. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 243 932 человека. Скончались 335 954 человека, при этом 2 115 829 выздоровели.