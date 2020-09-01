Каждый десятый петербуржец имеет антитела к коронавирусу

Каждый десятый петербуржец имеет антитела к коронавирусу
У пяти из 63 участников тестирования, которые переболели ковидом, антител в организме нет. Фото: pixabay.com

К середине августа коронавирусом успели переболеть почти 13% жителей Петербурга. Об этом говорится в исследовании ученых Европейского университета в Петербурге.

В тестировании участвовали более тысячи местных жителей, которым больше 18 лет. Здоровье добровольцев проверялось в период с 17 июля по 12 августа. В ходе исследования ученые выяснили, что антитела к коронавирусной инфекции имеются у 10,3% петербуржцев.

При этом выяснилось, что у пяти из 63 участников тестирования, которые переболели ковидом, антител в организме нет, несмотря на то, что с момента предыдущего тестирования прошло всего полтора месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество переболевших в городе растет, но пока что у большей части населения нет антител. Также, существует вероятность, что вирус снова начнет активное распространение в сентября.

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