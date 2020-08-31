Коронавирусной инфекцией переболело около 13% петербуржцев

Стали известны результаты второго этапа исследования, в рамках которого выяснялось, сколько жителей Петербурга переболело COVID-19.

По состоянию на середину августа 2020 года, болезнь перенесли лишь 10-13% населения Северной столицы. Важно отметить, что большая часть переболевших имеет антитела, которые защищают организм от повторного инфицирования.

Эпидемиолог Антон Барчук, являющийся соавтором исследования, сообщил, что количество переболевших в городе растет, но пока что у большей части населения нет антител. Также, существует вероятность, что вирус снова начнет активное распространение в сентября.

В исследовании Европейского университета, клиники «Скандинавия» и лаборатории Genetico приняли участие 1054 совершеннолетних петербуржца, которые уже участвовали в первом этапе. Здоровье добровольцев проверялось в период с 17 июля по 12 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 188 новых заболевших коронавирусом.