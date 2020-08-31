В Петербурге выявили 188 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили 188 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За последние сутки петербургские специалисты зафиксировали 188 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно оперативным данным на утро понедельника, 31 августа, общее число зараженных ковидом пациентов в Петербурге достигло 36 667, включая 188 новых инфицированных.

За время пандемии в Северной столице диагноз коронавирус сняли 25 789 переболевшим пациентам, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус. За минувшие сутки вылечился 2 421 петербуржец.

Общее число летальных исходов за время пандемии в городе на Неве составляет 2 421 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще более 10 тыс. человек.

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