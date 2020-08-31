В Петербурге выявили 188 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки петербургские специалисты зафиксировали 188 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно оперативным данным на утро понедельника, 31 августа, общее число зараженных ковидом пациентов в Петербурге достигло 36 667, включая 188 новых инфицированных.

За время пандемии в Северной столице диагноз коронавирус сняли 25 789 переболевшим пациентам, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус. За минувшие сутки вылечился 2 421 петербуржец.

Общее число летальных исходов за время пандемии в городе на Неве составляет 2 421 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще более 10 тыс. человек.