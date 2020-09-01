Похитивший арендованный Volkswagen петербуржец отсидит в колонии и заплатит 13 тысяч

Похитивший арендованный Volkswagen петербуржец отсидит в колонии и заплатит 13 тысяч
Петербуржец похитил арендованный Volkswagen. Фото: pixabay.com

В Петербурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который похитил арендованный автомобиль. Иномарку он передал неизвестному.

Дело о присвоении чужого имущества во вторник, 1 сентября, рассмотрел Фрунзенский районный суд.

Суд установил, что в прошлом году фигурант дела получил автомобиль Volkswagen по договору аренды. Стоимость авто оценили в 700 тысяч рублей. В нем также был установлен мобильный терминал спутникового слежения стоимостью в десять тысяч рублей.

В результате злоумышленник похитил авто и передал его неустановленному лицу.

Сам злоумышленник вину полностью признал и раскаялся. Как отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, соседи положительно отзывались о фигуранте, сам он принес извинения. На иждивении у него находится маленький ребенок, он также помогает больной матери.

Суд принял решение отправить его на год в колонию общего режима, а также взыскать 13 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

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