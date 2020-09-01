Греция хочет открыть границы с Россией 7 сентября

Туристов попросят сдать тест на коронавирус.

Греция с 7 сентября открывает границу для россиян. Об этом сообщили в правительстве страны. Попасть в Грецию можно будет только самолетом, прилетев в Афины, Салоники или Ираклион. Турист должен сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат, чтобы его пустили в страну. В неделю Грецию смогут посещать только 500 человек. Все документы у пассажиров проверят сотрудники авиакомпании – при отсутствии справки человека не пустят на борт самолета.

Также россиян просят заполнить электронную форму PLF со своими контактными данными за день до прибытия в Грецию. Напоминаем, что страна начала открывать границы с 1 июля, но Россия не входила в список.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 12 пациентов. С начала пандемии в столице из-за инфекции умерли почти пять тысяч человек.