В Москве из-за коронавируса скончались 12 пациентов

С начала пандемии в столице из-за инфекции умерли почти пять тысяч человек.

Этой ночью, 2 сентября, стало известно о смерти 12 человек за прошедшие сутки. У них были положительные результаты тестов на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Данными делится оперативный штаб Москвы. До этого сообщалось об 11 умерших.

Таким образом, из-за коронавируса только в столице умерли 4844 пациента. Тем временем в России зарегистрированное более миллиона случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации от коронавируса. Россияне смогут привиться уже в ноябре-декабре 2020 года.