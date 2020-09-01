В Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Россияне смогут привиться уже в ноябре-декабре 2020 года.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация россиян начнется в ноябре или декабре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Он отметил, что первый этап вакцинации начнется уже в сентябре, но уколы поставят для начала учителям и врачам, которые находятся в группе риска из-за постоянных контактов с людьми.

Напоминаем, что в России изобрели первую в мире вакцину от коронавируса – над ней трудились специалисты центра имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали 11 августа. Тем временем количество зараженных в стране превысило один миллион.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты считают, что вакцина может не спасти человечество от коронавируса. Он напомнил, что у некоторых людей уже есть иммунитет, но это еще не дает стопроцентной гарантии.

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В Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации от коронавируса