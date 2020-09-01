Эксперты считают, что вакцина может не спасти человечество от коронавируса

На данный момент в России зарегистрировано более 1 млн случаев заражения.

Александр Сонин, врач высшей категории, терапевт, кардиолог, методист городского центра медицинской профилактики, в разговоре с «ЛенТВ24″ рассказал, что вторая волна пандемии коронавируса может начаться во второй половине сентября, так как люди начнут возвращаться в Санкт-Петербург и Ленобласть из разных уголков страны после отпусков. Он напомнил, что у некоторых людей уже есть иммунитет, но это еще не дает стопроцентной гарантии.

Сонин добавил, что обычная вакцина может не спасти человечество от коронавируса. Нужно создать ее на примере полиомиелита.

«Кишечную, пероральную, которую можно было бы, как йогурт, пить, вводить в кишечник в виде кефира, биойогурта, содержащего элементы этого вируса»,

— объяснил врач.

Профессор СЗГМУ имени Мечникова Игорь Хорошилов отметил, что рост заболеваемости будет, но не такой активный, как в первые месяцы пандемии. Он также подчеркнул, что некоторые люди и не знают, что больны – это повышает вероятность заражения в коллективах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября.