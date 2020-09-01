Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

В Москве в ближайшее время стартуют пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции.

Пока что, о выходе в гражданский оборот и массовой вакцинации говорить рано. Исследования продолжаются. Прививку планируется ставить добровольцам начиная с 5 сентября в 9-10 клиниках. Позднее, количество учреждений хотят увеличить. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Известно, что уже 3-4 сентября препарат начнут развозить по московским клиникам. Потом несколько дней займут исследования здоровья желающих защититься от патогена — им будут сделаны необходимые анализы. И уже в период с 5 по 7 сентября медики начнут делать первые уколы.

Напомним, Россия является первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработкой российских ученых активно заинтересовались другие страны для дальнейшего приобретения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как отличить коронавирус от гриппа.