Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

В Москве в ближайшее время стартуют пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции.

Пока что, о выходе в гражданский оборот и массовой вакцинации говорить рано. Исследования продолжаются. Прививку планируется ставить добровольцам начиная с 5 сентября в 9-10 клиниках. Позднее, количество учреждений хотят увеличить. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Известно, что уже 3-4 сентября препарат начнут развозить по московским клиникам. Потом несколько дней займут исследования здоровья желающих защититься от патогена — им будут сделаны необходимые анализы. И уже в период с 5 по 7 сентября медики начнут делать первые уколы.

Напомним, Россия является первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработкой российских ученых активно заинтересовались другие страны для дальнейшего приобретения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как отличить коронавирус от гриппа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация коронавирус москва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тихановская заявила, что вопрос принадлежности Крыма не должен разъединять ...
В Ленобласти в ночь на среду ожидаются заморозки
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Лучшим учителям Петербурга выдадут премии
В Буграх в ЖК «Энфилд» от ГК «Арсенал-Недвижимость» ...
В Петербурге по своему маршруту вновь начнет ходить туристический трамвай
Работы по укреплению дна Мойки под Зеленым мостом ограничат движение судов
В Мурино открыли развязку с КАД