Россиянам рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

При появлении симптомов гриппа или COVID-19 нельзя медлить с обращением к врачу. Фото: pixabay.com

При появлении симптомов гриппа или COVID-19 нельзя медлить с обращением к врачу. Фото: pixabay.com

Коронавирусную инфекцию, по словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, можно отличить от обыкновенного сезонного гриппа даже в домашних условиях.

Первый и самый важный симптом, свидетельствующий о возможном заражении COVID-19, это потеря обоняния. При гриппе такой особенности, как правило, не встречается. Помимо этого, коронавирусная инфекция не провоцирует появление таких привычных во время гриппа симптомов, как насморк или влажный кашель.

Аграновский в беседе с порталом URA.RU подчеркнул, что в любом случае не стоит игнорировать посещение специалиста: ПЦР-анализ способен определить наличие коронавируса на ранней стадии, а исследование на выявление антител — выявить позднюю. Кроме того, следует сделать компьютерную томографию (КТ) и рентгеновский снимок легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние стуки жертвами COVID-19 в столице стали еще одиннадцать человек.