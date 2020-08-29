В Москве из-за коронавируса скончались 11 человек

Общее число жертв инфекции превысило отметку в 4,8 тысяч.

За сутки в Москве скончались 11 человек, которые получали положительные результаты теста на коронавирус, а также имели диагноз «пневмония». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, количество жертв инфекции превысило 4,8 тысяч человек. До этого специалисты говорили об 12 скончавшихся пациентах.

Напоминаем, что в Москве за сутки зарегистрировали 677 случаев заражения. Петербург занял второе место по количеству зараженных за сутки – 189 новых заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки скончались 15 человек с коронавирусом. С начала пандемии в городе на Неве выявили 36 тыс. 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.