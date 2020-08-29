В Петербурге за сутки скончались 15 человек с коронавирусом

В Северной столице за прошедшие сутки подтвердили 15 смертей пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа.

Об этом стало известно в субботу, 29 августа. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в Петербурге подтвердили 2 тыс. 416 летальных исхода пациентов с Covid-19.

Также с начала пандемии в городе на Неве выявили 36 тыс. 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тестирование на коронавирус в Петербурге прошли около 22 тысяч человек.