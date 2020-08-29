Тестирование на коронавирус в Петербурге прошли около 22 тысяч человек

Региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистические данные по проводимым исследованиям в субботу, 29 августа.

За прошедшие сутки медики провели тесты на выявления вируса нового типа для 21837 жителей Северной столицы.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием 403 петербуржцев, имеющих риски заболеть. В обсерваторе пока остаются 2 пациента. Еще 401 человек являются контактными с инфицированными больными, но не имеют в настоящее время соответсвующих симптомов.

В городскую службу «122», специализирующуюся на вопросах по COVID-19, позвонили 180 раз. По всем вопросам специалисты предоставили обратившимся всю необходимую справочную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, почему вакцинация от коронавируса в первое время не будет доступна детям. Сначала необходимо провести дополнительные исследования.