Стало известно, почему вакцинация от коронавируса в первое время не будет доступна детям

Изначально привиться от коронавируса смогут только взрослые.

Все дело в действующем законодательстве. Начать клинические испытания, которые позволят установить, подходит ли вакцина младшему поколению, будет возможно лишь по прошествии всех исследований для взрослых. Это займет еще какое-то время. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Дал свой комментарий по поводу вакцинации у детей и директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Специалист объяснил, что перед тем, как начать применять вакцину у юных россиян, проводятся испытания на неполовозрелых животных. От их результатов зависит, можно ли использовать препарат детям или нет.

Вакцинация у детей пока не стала предметом активных исследований. К счастью, дети меньше подвержены заболеванию, а в случае инфицирования переносят его легко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.