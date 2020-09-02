Петербург вновь оказался на втором месте по числу новых случаев COVID-19 в России

Петербург продолжает оставаться в лидерах по числу новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки в Северной столице выявили 189 заболевших.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на среду, 2 сентября, в Петербурге зафиксировали с начала пандемии более 37 тысяч заболевших коронавирусом. За сутки таким образом прирост составил 189 человек. Больше только в Москве — там выявили 625 заболевших.

Всего коронавирус в России с начала пандемии подтвердили более, чем у миллиона человек. За последние 24 часа заболели еще почти пять тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России осенью должна стартовать массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко. Вакцинация, как ожидается, начнется в ноябре или декабре этого года. В первую очередь вакцину получат учителя и врачи.