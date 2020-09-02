Руководителем Пискаревского мемориального кладбища назначен бывший председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич

Руководителем Пискаревского мемориального кладбища назначен бывший председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич
Пискаревское кладбище. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Евгений Панкевич сменит Олега Баева и возглавит ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» в Петербурге.

В среду, 2 сентября, стало известно о важных кадровых перестановках в управлении Пискаревского мемориального кладбища. Должность главы учреждения покинет Олег Баев. Напомним, он занимал данный пост с 2005 года. Ему на смену придет бывший председатель комитета по развитию туризма Северной столицы Евгений Панкевич. Об этом свидетельствует информация базы данных СПАРК.

Доподлинно неизвестно, что послужило решением для замены руководителя. Непонятно и какую должность далее займет Баев. Ожидается, что официальные комментарии по этому поводу появятся уже в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Харлашкин уходит с поста гендиректора «Метростроя». Глава организации написал заявление об уходе по собственному желанию после полугода работы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» евгений панкевич олег баев


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Руководителем Пискаревского мемориального кладбища назначен бывший ...
Петербуржцы смогут заказать водное такси через приложение
Водитель иномарки сыграл в боулинг с припаркованными авто на Ветеранов и скрылся
Песков ответил на вопрос о расположении военных баз РФ в Белоруссии
Похитившего с карты петербурженки полмиллиона отправили под арест
В ГАТИ предупредили об ограничении движения по Богатырскому проспекту до 10 ...
На КАД перекроют две полосы у Рябовского шоссе
Запугавшая пенсионеров «обнулением денег» цыганка ответит перед судом