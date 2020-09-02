Руководителем Пискаревского мемориального кладбища назначен бывший председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич

Евгений Панкевич сменит Олега Баева и возглавит ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» в Петербурге.

В среду, 2 сентября, стало известно о важных кадровых перестановках в управлении Пискаревского мемориального кладбища. Должность главы учреждения покинет Олег Баев. Напомним, он занимал данный пост с 2005 года. Ему на смену придет бывший председатель комитета по развитию туризма Северной столицы Евгений Панкевич. Об этом свидетельствует информация базы данных СПАРК.

Доподлинно неизвестно, что послужило решением для замены руководителя. Непонятно и какую должность далее займет Баев. Ожидается, что официальные комментарии по этому поводу появятся уже в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Харлашкин уходит с поста гендиректора «Метростроя». Глава организации написал заявление об уходе по собственному желанию после полугода работы.