За самочувствием учащихся петербургских школ проследят медики

В начале учебного года контролировать состояние здоровья школьников на предмет вирусных заболеваний будут медработники из поликлиник.

Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавирусной инфекции, в образовательных учреждениях Северной столицы возобновились очные занятия. Чтобы организовать безопасное обучение, каждый день школьникам на входе будут измерять температуру. Если она будет повышенной, ребенка к урокам не допустят.

Если же учащийся почувствует себя плохо в течение учебного дня, то он незамедлительно будет отправлен в медицинский пункт, а его родные сразу же получат соответствующее сообщение. Уходить домой самостоятельно школьникам в таких случаях не позволят. Медицинский работник, в случае выявления симптомов ОРВИ у ребенка, будет принимать необходимые решения, например, о вызове скорой. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Также, в настоящее время, в рамках обеспечения безопасности, в школах регулярно производятся проветривания и влажные уборки помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обеспечение безопасности в школах и вузах Смольный выделил 6 млрд рублей.