За самочувствием учащихся петербургских школ проследят медики

За самочувствием учащихся петербургских школ проследят медики
Школа в условиях самоизоляции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В начале учебного года контролировать состояние здоровья школьников на предмет вирусных заболеваний будут медработники из поликлиник.

Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавирусной инфекции, в образовательных учреждениях Северной столицы возобновились очные занятия. Чтобы организовать безопасное обучение, каждый день школьникам на входе будут измерять температуру. Если она будет повышенной, ребенка к урокам не допустят.

Если же учащийся почувствует себя плохо в течение учебного дня, то он незамедлительно будет отправлен в медицинский пункт, а его родные сразу же получат соответствующее сообщение. Уходить домой самостоятельно школьникам в таких случаях не позволят. Медицинский работник, в случае выявления симптомов ОРВИ у ребенка, будет принимать необходимые решения, например, о вызове скорой. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Также, в настоящее время, в рамках обеспечения безопасности, в школах регулярно производятся проветривания и влажные уборки помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обеспечение безопасности в школах и вузах Смольный выделил 6 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус медработники школьники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владельца магазина в Купчино оштрафовали за тараканов и громкий холодильник
Петербург на 100% готов к осенне-зимнему сезону
Фонтан с подсветкой на Лермонтовском проспекте заработает к концу октября
Шихан Куштау в Башкирии присвоили статус природного памятника
Стоматолога из Ленобласти будут судить после того, как ребенок проглотил ...
Фирменный автобус баскетбольного «Зенита» выехал на улицы Петербурга
Mitsubishi уложил на бок Skoda на перекрестку Трамвайного и Новаторов
На питание для начальных классов в Петербурге потратят больше миллиарда