На обеспечение безопасности в школах и вузах Смольный выделил 6 млрд рублей

Петербургские власти выделили на обеспечение санитарной безопасности очного учебного процесса в школах и высших учебных заведениях 6 миллиардов рублей.

Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». Он также упомянул непосредственно о правилах, которые необходимо соблюдать в новых условиях обучения.

В частности, для учащихся будет составлен индивидуальный график, студентов и школьников будут делить на разные потоки, чтобы они как можно меньше пересекались. Так, к примеру, в школах откроют дополнительные входы, чтобы исключить толпу возле главного входа по утрам и после уроков. Ученикам, естественно, сразу будут измерять температуру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав также дал ряд подробных рекомендаций родителям школьников ввиду приближающегося начала учебного года, который впервые проходит в условиях пандемии.