Минздрав рассказал о подготовке детей к новому учебному году в разгар пандемии

Минздрав рассказал о подготовке детей к новому учебному году в разгар пандемии
Относиться к подготовке ребенка в школу следует с большим вниманием. Фото: pixabay

В Минздраве России дали ряд рекомендаций для родителей, которые 1 сентября отправляют детей в школу. Ведомство напоминает, что риск заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остается, поэтому относиться к подготовке ребенка в школу следует с большим вниманием.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для начала ребенку нужно объяснить опасность заболевания и важность соблюдения мер профилактики. Необходимо самим носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, чтобы дети брали с вас пример.

Также стоит проверить, моет ли ребенок руки и пользуется ли антисептиками. Кроме того, родители должны знать симптомы инфекции и следить за здоровем ребенка..

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения не будет требовать от школьных учителей прививки от Covid-19.

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