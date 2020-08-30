Минпросвещения не будет требовать от школьных учителей прививки от Covid-19

Минпросвещения не будет требовать от школьных учителей прививки от Covid-19
Школа. Фото: pixabay.com

Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей прививки от коронавируса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил в воскресенье директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

По его словам, прививка — это добровольное дело, и никто учителей заставлять ее делать «доброволььно-принудительно» не будет.

При этом он посоветовал учителям сделать прививку от гриппа, но опять же подчеркнул, что это добровольное дело.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов на своей страниве в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что Петербург потратил уже 6 млрд рублей, чтобы сделать очное обучение в школах безопасным в период эпидемии коронавируса.

По его словам, ученики будут посещать уроки в разное время, каждое утро им будум измерять температуру. Уроки будут сдвоенными, каждый день посещения в школах будут тщательно убирать, раз в неделю будет проводиться генеральная уборка. Торжественные линейки пройдут 1 сентября только для первоклашек и 11-классников.

Школьникам маски можно не носить, учителям их ношение рекомендовано. Обязаны быть в масках школьный персонал и родители.

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