Беглов рассказал как будет проходить учебный процесс в петербургских школах в период эпидемии

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ответил на популярные вопросы местных жителей, касающихся работы образовательных учреждений с 1 сентября.

В субботу, 29 августа, Беглов опубликовал пост на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». В нем он сообщил, что с 1 сентября во всех школах города возобновляется очное обучение. Для того, чтобы традиционный формат обеспечения знаниями стал безопасным в условиях эпидемии, власти потратили 6 миллиардов рублей.

В новом учебном году школьники будут приходить на уроки и уходить с них в разное время, во избежании массового скопления людей. В некоторых школах оборудуют специальные выходы. Каждое утро учащимся и сопровождающим их будут измерять температуру с помощью бесконтактных термометров.

В расписание занятий также внесены изменения. Уроки станут сдвоенными, чтобы школьники лишний раз не выходили из кабинетов и не контактировали с другими ребятами.

Во всех учебных заведениях с 1 сентября каждый день будет производиться тщательная уборка всех помещений. Раз в неделю школы подвернут генеральным уборкам.

Что касается торжественных линеек, в 2020 году они состоятся лишь для первоклашек и одиннадцатиклассников. На праздник может прийти лишь один родитель ребенка.

Школьникам защитные маски можно не носить. Преподавателям же их ношение рекомендовано. А вот персонал учреждения до работы без СИЗ не допустят. Родители также должны носить маски при посещении школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала как будет проходить новый учебный год 2020 в школах Петербурга.