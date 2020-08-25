Как будет проходить новый учебный год 2020 в школах Петербурга

Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, что ждет петербургских школьников в новом учебном году.

1 сентября 2020. Пойдут ли дети в школу

За парты петербургских школ сядут более 500 тысяч детей. Некоторые из них откроют не только первый учебник, но и новую страницу в своей жизни: в первый класс пойдут около 60 тысяч ребят.

День знаний 1 сентября состоится во всех петербургских школах. Но торжественные линейки проведут лишь для учеников 1 и 11 классов. Соответствующие изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор Александр Беглов. Он также обратился к родителям школьников с просьбой иметь при себе маски и привести с собой не более одного человека.

По данным комитета по образованию и министерства просвещения РФ, школьные занятия в новом учебном году начнутся и будут проходить не в дистанционном, а в традиционном формате — в классах за партами. Для этого Роспотребнадзор разработал несколько рекомендаций по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. К ним относятся обязательные уборка, дезинфекция и проветривание помещений, термометрия, собственное начало уроков и перемен и т.д. Однако некоторым родителям эти меры, похоже, не внушают доверия. Часть из них всерьез задумалась о том, чтобы оставить своих детей дома.

Что касается дистанционного обучения и циркулирующих вокруг него слухов, то, по словам врио председателя комитета по образованию Ирины Асланян, возврат к нему возможен лишь в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Речь о повышении заболеваемости Covid-19 и коечного фонда медицинских учреждений.

Были волнения и среди городских преподавателей. Многих из них возмутило требование носить на уроках маски. А ведь при объяснении тем на некоторых уроках важна мимика лица. Например, на литературе или русском и английском языках. В связи с этим в Роспотребнадзоре пояснили, что данная мера носит рекомендательный характер. Иными словами, учитель сам волен решать, носить ему маску или нет. Но каким бы ни было его решение, он не должен пренебрегать социальной дистанцией. Тем временем некоторые школы, похоже, решили перестраховаться и закупили защитные пластиковые экраны.

В продолжение темы безопасности стоит отметить, что в преддверии 1 сентября в городе прошла профилактическая операция «Школа», в рамках которой сотрудники МЧС взяли на учет 686 общеобразовательных и 1044 дошкольных образовательных организации. В общей сложности прошли более 2 тысяч проверок и противопожарных обследований, инструктажей и бесед с руководством и персоналом школ и детских садов, а также практических тренировок по эвакуации людей. В итоге к новому учебному году оказались готовы 100% учебных учреждений. Но до этого им предстояло исправить ряд типовых нарушений: докупить огнетушители, избавиться от горючих материалов, включить автоматическую противопожарную защиту и пр.

Еще одно главное нововведение — горячее питание для учеников с 1 по 4 класс. Его с 1 сентября будут получать более 200 тысяч детей. По словам врио председателя комитета по образованию Ирины Асланян, городская администрация заключает соответствующие контракты. Более конкретной информации на этот счет пока не поступало.

Возможно, подробнее об организации горячего питания расскажет министр просвещения Сергей Кравцов в рамках общероссийского родительского собрания, которое состоится 28 августа. Напомним, что вопросов от родителей поступило много. Часть из них касается дистанционного обучения.

Напомним, что из-за опасности распространения коронавирусной инфекции минувшей весной российские школьники перешли на дистанционное обучение. К сожалению, в первый же день занятий в новом формате многие учебные сервисы не выдержали нагрузки. К тому же не во всех семьях был доступ к интернету и компьютер. А под конец учебного года в обществе появился страх, что так называемая «дистанционка» навсегда заменит классическое образование. По заверения министерства просвещения РФ, этого не произойдет.