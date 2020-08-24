Какие нарушения нашло ГУ МЧС при проверке школ Петербурга

Какие нарушения нашло ГУ МЧС при проверке школ Петербурга
Огнетушитель. Фото: pixabay.com

Мало огнетушителей, горючие материалы и отключенная противопожарная защита. Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие нарушения нашли сотрудники ГУ МЧС при проверке петербургских школ.

Перед началом нового учебного года сотрудники МЧС провели в нашем городе профилактическую операцию «Школа», в рамках которой взяли на учет 686 общеобразовательных и 1044 дошкольных образовательных организации. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в общей сложности прошли более 2 тысяч проверок и противопожарных обследований, инструктажей и бесед с руководством и персоналом школ и детских садов, а также практических тренировок по эвакуации людей.

«По состоянию на 19.08.2020 к приёмке предъявлено 100% учреждений, по которым принято решение о готовности к новому учебному году», — сообщили Gazeta.SPb.ru в ГУ МВД России по Петербургу.

Самое пристальное внимание спасатели уделили автоматической противопожарной защите, которая, напомним, в некоторых школах во время каникул или ввиду ремонтных работ была отключена. Об этом, 20 августа, в рамках пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Станислав Базаев.

Кроме того, в образовательных учреждениях проверили: исправность огнетушителей, внутреннего противопожарного водопровода и средств оповещения о пожаре, состояние путей для эвакуации, прохождение ответственными лицами обучения по программам пожарно-технического минимума и наличие программ для обучения мерам пожарной безопасности детей и др.

К сожалению, инспекторы государственного надзора зафиксировали несколько типовых нарушений. Например, спасатели недосчитались огнетушителей. Кое-где устройства, предназначенные для самозакрывания дверей, были заблокированы. А на путях эвакуации лежали сгораемые материалы.

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