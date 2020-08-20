МЧС: все петербургские школы готовы к началу нового учебного года

Сотрудники МЧС побывали во всех учебных учреждениях Петербурга, которые планируют начать работу с 1 сентября, в том числе в новых, и убедились, что детям ничего не угрожает.

По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Станислава Базаева, перед 1 сентября было проведено более 2 тысяч проверок и рейдов. Все учебные заведения, попавшие в этот список, к началу приема детей готовы. Замечания, сделанные руководству школ, касались в основном автоматической противопожарной защиты — во время каникул, а также ввиду ремонтных работ она кое-где была отключена.

Кроме того, по словам Базаева, сотрудники МЧС будут присутствовать в школах на Дне знаний, обеспечивая безопасность учащихся. Также спасатели проведут для ребят уроки пожарной безопасности и проконсультируют преподавателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед началом учебного года проверят соблюдение пожарной безопасности в школах и детских садах. Соответствующее поручение дал глава города Александр Беглов.