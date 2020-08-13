В петербургских школах и детсадах до осени проверят пожарную безопасность

Проверяющие проконтролируют системы автоматической противопожарной защиты и доступа в здания школ и детских садов. Фото: pixabay

Проверяющие проконтролируют системы автоматической противопожарной защиты и доступа в здания школ и детских садов. Фото: pixabay

В Петербурге перед началом учебного года проверят соблюдение пожарной безопасности в школах и детских садах. Соответствующее поручение дал глава города Александр Беглов.

Об этом он заявил сегодня, 13 августа, на заседании Комиссии при правительстве Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Срок — 20 августа.

Как сообщила пресс-служба администрации города, перед Днем знаний проверят также электрическое оборудование в помещениях, проведут инструктаж персонала, ответственного за эксплуатацию электрохозяйства.

«Необходимо полностью выполнить все требования пожарной безопасности и защиты от ЧС», — рассказал губернатор.

Для детей после 1 сентября проведут уроки безопасности. На них придут сотрудники МЧС, которые расскажут детям, как предотвратить пожар или, если он все-таки начался, как действовать в такой ситуации. Также пройдут учебные эвакуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все петербургские школы и детсады обеззаразят к 1 сентября. Помещения оснастят бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук и дезинфекторами.