В петербургских школах и детсадах до осени проверят пожарную безопасность

В Петербурге перед началом учебного года проверят соблюдение пожарной безопасности в школах и детских садах. Соответствующее поручение дал глава города Александр Беглов.
Об этом он заявил сегодня, 13 августа, на заседании Комиссии при правительстве Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Срок — 20 августа.
Как сообщила пресс-служба администрации города, перед Днем знаний проверят также электрическое оборудование в помещениях, проведут инструктаж персонала, ответственного за эксплуатацию электрохозяйства.
«Необходимо полностью выполнить все требования пожарной безопасности и защиты от ЧС», — рассказал губернатор.
Для детей после 1 сентября проведут уроки безопасности. На них придут сотрудники МЧС, которые расскажут детям, как предотвратить пожар или, если он все-таки начался, как действовать в такой ситуации. Также пройдут учебные эвакуации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все петербургские школы и детсады обеззаразят к 1 сентября. Помещения оснастят бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук и дезинфекторами.