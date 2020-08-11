Все петербургские школы и детсады обеззаразят к 1 сентября

К новому учебному году во всех образовательных организациях Северной столицы проведут генеральную уборку и дезинфекцию. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, к 1 сентября помещения в детских садах и школах оснастят бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук и дезинфекторами.

Как сообщили на сайте администрации города, По возможности в школах сделают несколько входов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации за каждым классом будет закреплен постоянный вход и выход из здания. Таким образом все занятия будут проводиться в одном помещении. Кроме того, планируется введение сдвоенных уроков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России новый учебный год начнется с вакцинации детей от гриппа. Такие меры позволят защитить детей от инфекции, которая «совершенно реальна уже в сегодняшнем дне».