Все петербургские школы и детсады обеззаразят к 1 сентября

Все петербургские школы и детсады обеззаразят к 1 сентября
Для минимизации контактов введут сдвоенные уроки. Фото: pixabay

К новому учебному году во всех образовательных организациях Северной столицы проведут генеральную уборку и дезинфекцию. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, к 1 сентября помещения в детских садах и школах оснастят бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук и дезинфекторами.

Как сообщили на сайте администрации города, По возможности в школах сделают несколько входов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации за каждым классом будет закреплен постоянный вход и выход из здания. Таким образом все занятия будут проводиться в одном помещении. Кроме того, планируется введение сдвоенных уроков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России новый учебный год начнется с вакцинации детей от гриппа. Такие меры позволят защитить детей от инфекции, которая «совершенно реальна уже в сегодняшнем дне».

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