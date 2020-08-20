С 1 сентября более 200 тысяч петербургских детей начнут получать бесплатное горячее питание

С начала нового учебного года в Петербурге ученики с первого по четвертый классы, а это 235 тысяч детей, будут получать бесплатное горячее питание. Об этом в рамках пресс-конференции рассказала врио председателя комитета по образованию города Ирина Асланян.

По словам временно исполняющей обязанности главы комитета по образованию Ирины Асланян, сложностей с обеспечением петербургских школьников горячим питанием не возникнет — в данный момент городская администрация заключает соответствующие контракты.

Напомним, прежде питание учеников 1-4 классов в зависимости от категории оплачивалось на 70-100% из бюджета. Теперь оно станет бесплатным для всех младшеклассников. Деньги на это, по словам Асланян, привлекут из регионального и федерального бюджетов. Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания утвердило правительство Петербурга.