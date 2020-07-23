Младшие школьники Петербурга с 1 сентября получат бесплатное питание

Младшие школьники Петербурга с 1 сентября получат бесплатное питание
Младшеклассников будут кормить бесплатно. Фото: unsplash.com

Питание в школах Петербурга станет бесплатным для учеников младших классов с 1 сентября. Вся инфраструктура для этого уже создана.

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания утвердило правительство Петербурга. В ближайшее время будет разработана программа развития школьного питания и создан единый стандарт, сообщает пресс-служба Смольного в четверг, 23 апреля.

В школах города функционируют 719 сырьевых столовых и 89 распредбуфетов, налажена система снабжения и контроля качество продуктов.

Деньги на обеспечение бесплатного питание планируется привлечь из федерального бюджета. Заявка на финансирование уже направлена в Министерство просвещения России.

Прежде питание учеников 1-4 классов в зависимости от категории оплачивалось на 70-100% из бюджета. Теперь оно станет бесплатным для всех младшеклассников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы.

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