Российские младшеклассники получат бесплатное горячее питание

Российские младшеклассники получат бесплатное горячее питание
Питание будет бесплатным. Фото: Pixabay

Правительство РФ ввело бесплатное горячее питание для учеников с 1-го по 4-й класс. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в этом году в регионы направят почти 22 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием. В 2021 и 2022 годах на эти цели выделят по 43,6 млрд рублей.

До этого момента за горячее питание для младшеклассников платили регионы и муниципалитеты. Причем в большинстве населенных пунктов его оплачивали только льготникам.

Напомним, поручение об обеспечении бесплатным питанием всех школьников, учащихся в 1-4 классах выдал президент Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора рассказала, когда школьники смогут вернуться за парты.

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