Глава Роспотребнадзора рассказала, когда школьники смогут вернуться за парты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда российские школьники смогут вернуться за парты.

По ее словам, высока вероятность того, что к началу сентября учебный процесс по старому укладу возобновится. Об этом она заявила в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Она назвала текущую эпидемиологическая ситуация управляемой. Роспотребнадзор уже подготовил специальные рекомендации для возобновления очного учебного процесса.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом школьники были переведены на онлайн-обучение.

По последним данным, в России число заболевших достигло 8 331 135 человек, выздоровели 4 359 396 пациентов, умерли 448 145.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях коронавируса. До и после экзаменов во всех пунктах будет проводиться уборка с дезинфекцией. Приходить туда участники будут не целыми пунктами, а по спецграфику.