Взволнованные родители петербургских школьников задумались о переходе на «дистанционку»

Министерство просвещения РФ и комитет по образованию Петербурга уверяют: школьные занятия с 1 сентября будут традиционными. Но точка зрения родителей по поводу дистанционного формата, похоже, начала меняться.

Опасность возникновения второй волны заболеваемости, невозможность соблюдать в учебных заведениях все предписания Роспотребнадзора и страх за здоровье — вот лишь некоторые из аргументов родителей в пользу дистанционного обучения, которые начали появляться в социальных сетях.

Так, петербуржцы интересуются, какая альтернатива есть у тех семей, которые не готовы отправлять своих детей в школы.

Судя по сообщениям, страх перед коронавирусом пересилил неприязнь к новому формату обучения. Ради здоровья и благополучия детей некоторые родители, кажется, готовы забыть о неудобствах, с которыми пришлось столкнуться минувшей весной. Такой же точки зрения придерживаются и будущие выпускники.

Тем временем, Министерство просвещения РФ и комитет по образованию Петербурга успокаивают граждан: дистанционное образование не заменит классическое — с 1 сентября дети вернутся в школы и будут учиться очно. Перед открытием все учебные учреждения проведут у себя генеральную уборку, усилят дезинфекционный режим, обеспечат условия для соблюдения правил личной гигиены, закрепят за каждым классом личный кабинет, обеспечат персонал масками и перчатками и т.д.

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О том, что с 1 сентября школы и детские сады Петербурга начнут работать в обычном режиме, гласит и указ губернатора Александра Беглова. Точно такого же учебные заведения ждут и в отношении проведения линеек. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что не все городские школы определились с форматом Дня знаний.

Координирует работу комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Напомним, что ранее кресло главы ведомства занимала Жанна Воробьева, которая покинула свой пост 24 июля. Она была назначена специальным представителем губернатора Петербурга Александра Беглова.