Школы, детсады и колледжи Петербурга заработают 1 сентября в обычном режиме

Детские сады, школы и колледжи Петербурга с 1 сентября должны начать работу в обычном режиме. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в пятницу, 14 августа. В настоящее время прорабатывается также вопрос о возобновлении организаций допобразования для детей и взрослых.

Как сообщили на официальном сайте Правительства, в целом, срок действия ограничений, введенных властями города для противодействия распространению коронавирусной инфекции, продлен до 30 августа.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вышеперечисленные организации работали в ограничительном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ежедневно в Петербурге госпитализируют до 200 человек с коронавирусом.